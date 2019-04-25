Робокатетер успешно протестировали в живом сердце

Роботизированное хирургическое мини-устройство научилось перемещаться внутри живого сердца. Об этом рассказали специалисты из Гарвардской медицинской школы в Бостоне в своем новом исследовании.

В робота встроена микроскопическая камера, с помощью которой хирурги могут наблюдать за процессами, происходящими внутри органа. Ее уже испробовали в эксперименте со свиными сердцами.

Робот представляет собой тонкую трубку — катетер, который можно использовать в различных операциях для доставки лекарств. Устройство имеет не только камеру, но и подсветку, а также микроскопическую навигационную систему, которая помогает роботу ориентироваться в пространстве.



Чтобы обучить программу ориентироваться в пространстве, ученые использовали 2000 изображений внутренней части сердца, после чего протестировали робокатетер на пяти свиньях. У каждой были проблемы с сердцем, и устройству нужно было поставить «заплатку».

Перед тестированием специалисты вырезали небольшой кусочек в нижней части сердца и запрограммировали устройство, чтобы оно могло найти это отверстие. На каждом сердце устройство проверили трижды.

Из 83 испытаний робокатетер успешно находил нужное место в 95% случаев. Ученые отметили, что это хороший показатель, сравнимый с работой хирурга.

