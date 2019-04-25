10+ очаровательных сфинксов, которые заставят вас полюбить лысых котов

Все люди делятся на две категории: одни обожают котов породы сфинкс, другие — боятся и называют их лысыми чудовищами. Бесшёрстные сфинксы действительно выглядят нетипично для кошки: у них лысое тело, огромные уши и поразительные голубые глаза. При выведении породы была закреплена естественная мутация, приводящая к отсутствию шерсти, поэтому лысые котики имеют повышенную температуру тела и часто мёрзнут. Сфинксы очень ласковые и умные, легко поддаются дрессировке и обладают хорошей памятью, также они ловко прыгают, даже подростки этой породы могут запрыгивать на высоту до одного метра, взрослые особи — до полутора метров. Кошки-сфинксы не терпят одиночества и обычно очень привязаны к хозяевам.

А хозяева этих инопланетных созданий считают своих котов самыми прекрасными на свете и охотно делятся фотографиями любимых питомцев в соцсетях. Собрали для вас самые очаровательные снимки этих экзотических котиков, которые способны растопить даже самое чёрствое сердце и заставить проникнуться нежностью к безволосым сфинксам.

Осторожно, последняя фотография может вас напугать или вызвать приступ неконтролируемого смеха!

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А вы любите лысых котиков или предпочитаете пушистых?