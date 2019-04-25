найти ×
   
  • USD +0.70
    64.68
  • EUR +0.40
    72.11
СохранитьСохранено0
×

102166

10+ очаровательных сфинксов, которые заставят вас полюбить лысых котов

Small dd3dc5f883
  • 25 апреля 2019, 12:19
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Все люди делятся на две категории: одни обожают котов породы сфинкс, другие — боятся и называют их лысыми чудовищами. Бесшёрстные сфинксы действительно выглядят нетипично для кошки: у них лысое тело, огромные уши и поразительные голубые глаза. При выведении породы была закреплена естественная мутация, приводящая к отсутствию шерсти, поэтому лысые котики имеют повышенную температуру тела и часто мёрзнут. Сфинксы очень ласковые и умные, легко поддаются дрессировке и обладают хорошей памятью, также они ловко прыгают, даже подростки этой породы могут запрыгивать на высоту до одного метра, взрослые особи — до полутора метров. Кошки-сфинксы не терпят одиночества и обычно очень привязаны к хозяевам.

А хозяева этих инопланетных созданий считают своих котов самыми прекрасными на свете и охотно делятся фотографиями любимых питомцев в соцсетях. Собрали для вас самые очаровательные снимки этих экзотических котиков, которые способны растопить даже самое чёрствое сердце и заставить проникнуться нежностью к безволосым сфинксам.

Осторожно, последняя фотография может вас напугать или вызвать приступ неконтролируемого смеха!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

А вы любите лысых котиков или предпочитаете пушистых?

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды
21229727читать позжечитаю позже
Тесты
Тест: Знаете ли самых знаменитых художников мира?
22019206читать позжечитаю позже

главное


Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое

Вы еще платите за ЖКУ столько, сколько вам начислили? Тогда мы идем к вам.

9029062читать позжечитаю позже

Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F103 марта

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

6291070читать позжечитаю позже