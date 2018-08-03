Фото улыбающейся мусульманки на фоне антиисламистов стало вирусным

24-летняя мусульманка Шаймаа Исмаэль (Shaymaa Ismaa’eel) сфотографировалась в Вашингтоне перед группой протестующих с антиисламистскими плакатами и стала звездой интернета. Девушка присела перед суровыми парнями с баннерами, на которых было написано, что «Ислам — это религия крови и убийств», улыбнулась и сделала рукой так называемый жест мира.

Я хотела, чтобы они увидели улыбку на моём лице и увидели, как сильно я счастлива быть собой и идти по жизни, будучи мусульманкой. Это любовь перед лицом фанатизма — пояснила девушка.

Снимок собрал более 150 тысяч лайков в Instagram.

По словам Исмаэль, она увидела разгневанных мужчин, которые выкрикивали яростные лозунги против ислама и направилась в их сторону. Сначала она хотела встать на тротуар перед ними, но полицейский, находившийся неподалёку, запретил ей это делать. «Когда офицер сказал „нет“, я почувствовала себя большой бунтаркой», — рассказала девушка журналистам The Guardian.

Эти же фотографии мусульманка опубликовала на своей страничке в Twitter, где они собрали более 180 тысяч лайков и массу комментариев от общественности.

Об Исмаэль известно, что она живёт в Вашингтоне и работает с детьми-аутистами в качестве терапевта по поведению. В тот день она возвращалась с конференции по продвижению ислама в США.

Мы обсуждали стрельбу в Новой Зеландии, в результате которой погибли 50 мусульман. Вспоминали, что когда убийца вошёл в мечеть, его приветствовал один из прихожан, сказав: «Привет, брат». Именно он стал первой жертвой нападавшего. Его последние слова были знаком доброты перед лицом ненависти.

Я улыбнулась этим людям, протестующим на улице, потому что хочу, чтобы маленькие мусульманские дети знали, что мы всё ещё любим нашу религию независимо от того, как сильно кто-то её ненавидит".

Многие подписчики поддержали девушку, отметив, что экстремизм не зависит от религии.



Как христианин, я желаю, чтобы люди признали, что экстремисты-мусульмане ничем не отличаются от экстремистов-христиан и что две эти религии должны работать вместе во благо мирных верующих. Я не должен следовать исламу, чтобы уважать его.

Также комментаторы заметили передёргивание фактов на плакатах.

Что мы можем сказал о человеке, который написал: «Ислам является религией крови и убийств», а затем процитировал Библию, чтобы казалось, что все эти слова из Писания?

Ранее «Ридус» писал, как в Сети стала очень популярной фотография трансвестита и мусульманки, которые оказались на соседних сиденьях в метро.