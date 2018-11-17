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Зависший над Москвой-рекой вертолет попал на видео

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скриншот

Москвичи выкладывают в соцсети видео, на которых запечатлен загадочный вертолет, почти неподвижно зависший над Москвой-рекой в районе парка Горького.

По свидетельству очевидцев, Ми-8 завис в воздухе неподалеку от Минобороны, сообщает РЕН ТВ.

Это необычное зрелище привлекло взоры многочисленных посетителей парка. На кадрах видно, как они внимательно наблюдают за вертолетом и, видимо, ждут, когда же он все-таки улетит.

В ноябре 2018 года на видео попали вылетающие с территории Кремля два военных вертолета, которые, как позже выяснилось, принимали участие в плановых учениях.

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