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Среди жертв взрывов на Шри-Ланке оказались 45 детей и подростков

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© M.A. PUSHPA KUMARA/EPA/TASS

Число погибших в серии взрывов, прогремевших на Шри-Ланке, достигло 321 человека.

Ранены более 500 человек.

Среди погибших по меньшей мере 45 детей и подростков, приводит AFP слова официального представителя Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кристофа Бульерака.

По данным МИД Шри-Ланки, теракты унесли жизни более 30 иностранцев.

Отмечается, что окончательного списка погибших и пострадавших пока нет, поскольку в моргах остаются неопознанные тела.

21 апреля первые шесть взрывов прогремели практически одновременно: в трех фешенебельных отелях в столице страны Коломбо — Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, а также в трех католических церквях — в пригороде Коломбо Котахене и городах Негомбо и Баттикала. Спустя несколько часов на окраине Коломбо произошел седьмой взрыв, а затем — восьмой.

К 22 апреля число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке достигло 290 человек, среди которых оказались 35 иностранцев, включая граждан США, Великобритании, Дании, Нидерландов и Турции. В этот день произошел еще один взрыв. Взрывчатка сдетонировала в фургоне, припаркованном у одной из городских церквей.

Среди погибших или пострадавших россияне не значатся.

После взрывов остров стали экстренно покидать тысячи туристов.

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