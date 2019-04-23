Среди жертв взрывов на Шри-Ланке оказались 45 детей и подростков
- 23 апреля 2019, 21:25
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Число погибших в серии взрывов, прогремевших на Шри-Ланке, достигло 321 человека.
Ранены более 500 человек.
Среди погибших по меньшей мере 45 детей и подростков, приводит AFP слова официального представителя Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кристофа Бульерака.
По данным МИД Шри-Ланки, теракты унесли жизни более 30 иностранцев.
Отмечается, что окончательного списка погибших и пострадавших пока нет, поскольку в моргах остаются неопознанные тела.
21 апреля первые шесть взрывов прогремели практически одновременно: в трех фешенебельных отелях в столице страны Коломбо — Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, а также в трех католических церквях — в пригороде Коломбо Котахене и городах Негомбо и Баттикала. Спустя несколько часов на окраине Коломбо произошел седьмой взрыв, а затем — восьмой.
К 22 апреля число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке достигло 290 человек, среди которых оказались 35 иностранцев, включая граждан США, Великобритании, Дании, Нидерландов и Турции. В этот день произошел еще один взрыв. Взрывчатка сдетонировала в фургоне, припаркованном у одной из городских церквей.
Среди погибших или пострадавших россияне не значатся.
После взрывов остров стали экстренно покидать тысячи туристов.
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