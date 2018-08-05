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В Версале вспыхнул сильный пожар

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© Twitter.com

Во французском городе Версаль, недалеко от знаменитого дворцово-паркового комплекса вспыхнул сильный пожар.

По данным пожарной службы, возгорание произошло в автомобильном магазине.

«Пожар на улице Парк де Кланьи в Версале. Пожалуйста, избегайте этого района до окончания работы экстренных служб», — говорится в Twitter местной полиции.

В тушении пожара задействовано около 80 пожарных и десятки пожарных машин. Жители ближайших домов эвакуированы. Движение в этом районе ограничено.

Как передает телеканал BFMTV, при пожаре никто не пострадал.

В соцсетях размещены многочисленные видеозаписи, на которых видны и сильное пламя, и большие клубы густого дыма над крышами домов.

Версаль известен в первую очередь дворцом, который с 1666 по 1789 год был официальной королевской резиденцией. В 1801 году он стал музеем.

Ранее, 15 апреля во Франции сгорел собор Парижской Богоматери. В результате пожара обрушились шпиль здания и крыша.

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