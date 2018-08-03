Порошенко обвинили в краже шоколадной фабрики

Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива подал в Киевский суд иск с требованием признать кондитерскую фабрику имени Карла Маркса незаконно приватизированной компанией Roshen.

В обращении политика, опубликованном на сайте Корреспондент. net, говорится о том, что фабрика была не просто национализирована, а украдена еще пока действующим президентом Украины Петром Порошенко.

По мнению Кивы, теперь ее стоит вернуть народу, пишет издание.

Политик подчеркнул, что обратиться в суд с соответствующим иском он смог только после поражения Порошенко во втором туре президентских выборов на Украине, поскольку прежде все суды контролировались «его администрацией и этот процесс в принципе был невозможен».

Во время предвыборной кампании Владимира Зеленского также всплывала тема, связанная с фабрикой Roshen. В частности, в ходе дебатов, проходивших 19 апреля на киевском стадионе «Олимпийский», Зеленский поинтересовался у Порошенко, правдива ли информация о том, что «в пайках повстанцев ЛНР и ДНР» есть конфеты Roshen. Кроме того, Зеленский обвинил своего оппонента в том, что продукция фабрики продается на территории России.

После обработки 100% электронных протоколов Центральная избирательная комиссия Украины объявила окончательные результаты второго тура президентских выборов. Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей, а за действующего президента Петра Порошенко проголосовали 24,45%.

Признав свое поражение на выборах, Порошенко в то же время заявил о намерении продолжить политическую карьеру после сложения полномочий главы государства и пообещал вновь баллотироватьсяна пост главы государства в 2024 году.

