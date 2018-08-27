В Оренбурге кассир и бухгалтер присвоили себе платежи ЖКХ на 1,8 млн рублей

Двух сотрудниц оренбургской управляющей компании «Гамма» обвинили в присвоении денежных средств, которые были предназначены для оплаты коммунальных услуг.

Кассир и бухгалтер не перечисляли полученные деньги по назначению и в итоге похитили 1,8 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба Центрального районного суда Оренбурга, разработанный женщинами план заключался в том, что одна из сотрудниц принимала наличные от граждан, но не вносила их в кассу, ссылаясь на сбой в программе. При этом ее соучастница вводила ложные данные о поступивших платежах в бухгалтерские отчеты.

Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей. Материалы уголовного дела, возбужденного по статье «Присвоение или растрата», приняты к производству.