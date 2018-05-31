Женщина вышла из комы спустя 27 лет

Жительница ОАЭ Мунира Абдулла, впавшая в кому в результате ДТП в 1991 году, пришла в сознание в прошлом году в одной из клиник Германии, сообщает Daily Mail.

Всего она провела в коматозном состоянии 27 лет.

Как отмечает издание, женщина находилась за рулем автомобиля, в который врезался школьный автобус. При этом она успела закрыть собой сына.

В течение долгих лет ее кормили через трубку и проводили физиотерапию. Сначала она находилась в больнице в ОАЭ, позже ее перевезли в Лондон для постановки точного диагноза, а в 2017 году наследный принц Абу-Даби Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян оплатил женщине лечение в Германии.

Когда Мунира Абдулла пришла в себя, она первым делом произнесла имя своего сына.

Сейчас ее здоровью ничто не угрожает. Ей требуется физиотерапия для восстановления атрофировавшихся мышц, а в остальном врачи считают ее здоровой, пишет газета.

Ранее сообщалось, что потерявшая память в ДТП 55-летняя жительница Нью-Йорка решила второй раз выйти замуж за мужчину, с которым прожила до аварии 12 лет. По ее словам, она заново влюбилась в своего мужа.