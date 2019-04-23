Появилось видео с места прорыва воды в Лефортовском тоннеле

В Лефортовском тоннеле, расположенном на восточном участке Третьего транспортного кольца Москвы, произошел потоп. По словам очевидцев, сильный поток воды пробился через потолок подземной конструкции.

Почему в Лефортовском тоннеле Ниагарские водопады? — интересуется автор одного из оперативно распространившихся по Сети видеороликов с места происшествия.

Вода в тоннель действительно поступает. В каком объеме, в настоящее время устанавливается, — прокомментировали информацию в пресс-службе столичного ГИБДД.

При этом, в ГБУ «Гормост», которое занимается эксплуатацией инженерных сооружений Москвы, информацию о подтоплении тоннеля опровергли, передает РИА ФАН.

Судя по другим видео, поступающим от очевидцев, вода уже заполнила наземный участок дороги близ пострадавшего тоннеля.

Напомним, в минувшем январе грунтовые воды затопили еще одну подземную транспортную артерию столицы — Тушинский тоннель.