Тест: Чего сейчас не хватает вашему внутреннему «Я»?

Жизнь идёт своим чередом — дом, работа, спорт, еда, и порой мы сами не можем понять, чего на самом деле хотим. Сформировавшиеся привычки затягивают в рутину повседневности, и истинные желания меркнут. А вот наше подсознание всегда чётко знает, чего хочет. Пройдите этот простой тест на ассоциации, чтобы осознать, чего вам не хватает именно в этот момент жизни.

Какой получился результат? Расскажите нам о своих потаённых желаниях в комментариях!