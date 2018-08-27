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Тест: Чего сейчас не хватает вашему внутреннему «Я»?

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  • 23 апреля 2019, 18:29
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Жизнь идёт своим чередом — дом, работа, спорт, еда, и порой мы сами не можем понять, чего на самом деле хотим. Сформировавшиеся привычки затягивают в рутину повседневности, и истинные желания меркнут. А вот наше подсознание всегда чётко знает, чего хочет. Пройдите этот простой тест на ассоциации, чтобы осознать, чего вам не хватает именно в этот момент жизни.

Какой получился результат? Расскажите нам о своих потаённых желаниях в комментариях!

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