Собака так обрадовалась новой собаке, что стала звездой интернета

В Twitter стало очень популярным видео с собакой, которой принесли новую собаку и сказали, что теперь она будет жить с ними. Когда чёрный лабрадор открыл носом коробку и увидел там ещё одного маленького лабрадора, он чуть с ума не сошёл от радости. Ролик с безумно счастливым псом по кличке Арден посмотрели уже больше 15 миллионов раз! Подписчики радуются за собаку, получившую друга, и слегка переживают за щенка, который сидит в коробке с очень напряжённой мордой.

Маленький белый лабрадор по кличке Стелла так опешила от обезумевшего от радости Ардена, что напомнила интернет-пользователям множество сцен из мультфильмов. Перепуганного щенка, например, сравнили с белкой из «Ледникового периода».

Стелла такая: „НА ПОМОЩЬ!“

Арден такой: „О Боже мой, о мой Бог, ОМГ, другая собака, с которой у нас будет так много ВЕСЕЛЬЯ, прогулки в парке, ловля палки, еда и обнимашки! ОМГ, ОМГ, ОМГ, я должен показать ей мой теннисный мяч! НАШ ХОЗЯИН ТАКОЙ ВЕСЁЛЫЙ! О БОЖЕ, БОЖЕ, БОЖЕ, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!!!“

Хозяин псов развеял все опасения подписчиков о стрессе у нового щенка, заверив, что Арден — дружелюбный пёс и когда он утихомирился, то они со Стеллой стали жить душа в душу.



Многие юзеры написали в комментариях, что готовы прыгать вместе с безумно счастливым лабрадором и что они сами только мечтают испытать радость такой силы. А одна подписчица выложила в комментарии под популярной публикацией видеоролик со своей собакой, которая смотрит на встречу Ардена и Стеллы и тоже как будто радуется происходящему.

Ранее «Ридус» писал про ещё одну счастливую собаку, которая решила завести себе другую собаку и, выхватив поводок у хозяйки, попыталась убежать, чем до слёз рассмешила очевидцев, а потом и весь интернет.

Также мы публиковали видеоролик, в котором корги попыталась вытащить на прогулку свою толстую подружку — тоже породы корги, и смотреть на это очень весело.