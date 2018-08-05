В камчатском офисе МИД работают в куртках: тепло отключили за долги
- 23 апреля 2019, 13:45
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Камчатские энергетики отключили от теплосети региональное представительство Министерства иностранных дел и городскую территориальную избирательную комиссию из-за неуплаты долгов. Об этом во вторник сообщает издание «Кам24».
Сотрудники иностранного ведомства вынуждены работать в верхней одежде, от низкой температуры в офисах погибают цветы — так картину происходящего описывают сами работники в социальных сетях.
Управляющая компания (УК), обслуживающая офисное здание по адресу улица Ленинская, 46, где расположены оба учреждения, объяснила отключение задолженностью арендаторов.
Собственники помещений должны нам около трех миллионов рублей. А мы энергетикам — только около полутора миллионов, — прокомментировала ситуацию руководитель УК «Восток-1» Алла Карпухина.
Собеседница издания уточнила, что помимо представительства МИД и избиркома в здании располагается около 20 частных компаний, часть из которых систематически не оплачивает коммунальные платежи. Именно по этой причине УК не смогла выполнить свои обязательства перед энергетиками, объяснила Карпухина.
В результате из-за задолженности отдельных арендаторов отопление было отключено во всем здании.
У нас заключен договор напрямую с управляющей компанией. Поэтому мы и отключили весь объект. Тепла там не будет до погашения задолженности, — заявили в пресс-секретариате ПАО «Камчатскэнерго».
Напомним, полтора года назад на грани отключения от электросетей оказались дальневосточные объекты Министерства обороны.
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