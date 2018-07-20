Мужчину, укравшего скрипку у артистки ансамбля ФСБ, нашли за 15 минут
- 23 апреля 2019, 10:44
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Столичные силовики задержали мужчину, подозреваемого в краже дорогостоящей скрипки у артистки Центрального пограничного ансамбля ФСБ России. Примечательно, что поимка предполагаемого преступника заняла всего 15 минут, сообщает РИА Новости.
По информации агентства, инцидент произошел в салоне сотовой связи на востоке столицы. Обнаружившая пропажу музыкального инструмента потерпевшая немедленно обратилась в полицию.
Неизвестный, находясь в салоне связи по указанному адресу, украл скрипку и сумку у заявительницы. Материальный ущерб составил около 1 миллиона 310 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе столичного МВД.
Как уточнили в полиции, пропавший музыкальный инструмент обнаружился у подозреваемого при задержании. Скрипку изъяли и передали законной владелице.
В отношении предполагаемого преступника возбуждено уголовное дело.
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