Мужчину, укравшего скрипку у артистки ансамбля ФСБ, нашли за 15 минут

Столичные силовики задержали мужчину, подозреваемого в краже дорогостоящей скрипки у артистки Центрального пограничного ансамбля ФСБ России. Примечательно, что поимка предполагаемого преступника заняла всего 15 минут, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, инцидент произошел в салоне сотовой связи на востоке столицы. Обнаружившая пропажу музыкального инструмента потерпевшая немедленно обратилась в полицию.

Неизвестный, находясь в салоне связи по указанному адресу, украл скрипку и сумку у заявительницы. Материальный ущерб составил около 1 миллиона 310 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе столичного МВД.

Как уточнили в полиции, пропавший музыкальный инструмент обнаружился у подозреваемого при задержании. Скрипку изъяли и передали законной владелице.



В отношении предполагаемого преступника возбуждено уголовное дело.

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