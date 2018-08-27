Охрана и бронепоезд Ким Чен Ына выдвинулись во Владивосток

В аэропорт Владивостока прибыли два не заявленных в расписании рейса авиакомпании Air Koryo из Северной Кореи с сотрудниками службы протокола и силовиками КНДР на борту. Их задача — обеспечить безопасность визита Ким Чен Ына в Россию.

По информации РИА Новости, во Владивостоке прибывший из Северной Кореи мужчина вступил в конфликт с журналистом из Южной Кореи. «Представитель южнокорейской компании SBS пытался задать пассажиру рейса из КНДР вопрос, а тот в ответ начал бить рукой по камере и после попытался побежать за другим журналистом», — сообщает агентство.

Лидер Северной Кореи прибудет в Россию на своем фамильном бронепоезде, из-за чего могут наблюдаться сложности в движении пассажирских и грузовых составов. «Утром поезд прибывает на станцию Хасан, далее следует в Уссурийск, оттуда — во Владивосток. Сегодня движение поездов в регионе в графике, но расписание может меняться в процессе движения бронепоезда», — рассказал журналистам источник в Дальневосточной железной дороге.

Накануне СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном 25 апреля на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Вечером того же дня Путин отправится в Китай на саммит стран «Пояса и пути», а северокорейский лидер задержится во Владивостоке на день для культурной программы. 26 апреля он проедет по тому же маршруту, который проделал его отец Ким Чен Ир в 2002 году.

В Кремле анонсировали визит Ким Чен Ына в Россию по приглашению Путина еще 18 апреля. Нынешний руководитель КНДР посетит Россию в этом статусе впервые. Его предшественник Ким Чен Ир официально посещал Россию трижды.

