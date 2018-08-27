Первый президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал Владимиру Зеленскому изменить отношение к Крыму и снять блокаду с полуострова.

«Необходимо снимать все блокады. Вопросы, связанные с водой, электроэнергией и так далее, должны решаться цивилизованным рыночным путем», — цитирует Кравчука ФАН.

С жителями Крыма экс-президент считает правильным наладить «человеческие отношения». «Украина ни при каких обстоятельствах не согласится признать, что Крым — не украинский. Но нужно делать так, чтобы наши отношения с живущими в Крыму людьми были человеческими», — подчеркнул Кравчук.

Ранее Леонид Кравчук заявлял, что Россия в будущем будет вынуждена вернуть Крым Украине под давлением международного сообщества и экономических обстоятельств.

Напомним, 21 апреля на Украине состоялся второй тур президентских выборов, победу одержал Владимир Зеленский. Официальные представители властей США, Европейского союза и военного блока НАТО поздравили Зеленского с победой на выборах накануне, тем самым признав его избранным президентом Украины. В Москве в законности выборов усомнились, поскольку трем миллионам украинцев, проживающим в России, было отказано в праве проголосовать. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с уважением относятся к выбору украинского народа.

Сразу после объявления предварительных результатов голосования Владимир Зеленский рассказал о том, какие шаги намерен предпринять на посту главы государства в первую очередь. Свои планы насчет Крыма будущий президент раскрывать не стал, но заявил о необходимости положить конец вооруженному конфликту в Донбассе и перевести противостояние с Донецкой и Луганской народными республиками в плоскость информационной войны.

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил Владимира Зеленского посетить Крым, чтобы понять и признать выбор крымчан, сделанный в пользу России пять лет назад.