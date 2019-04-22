Угрожавший выпрыгнуть из самолета дебошир попал на видео
- 22 апреля 2019, 21:42
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Пассажир лайнера, совершавшего рейс из Бангкока в Москву, устроил пьяный дебош на борту.
По данным РЕН ТВ, он угрожал членам экипажа и даже попытался покинуть самолет через аварийный люк.
Силами экипажа и пассажиров его удалось связать. Но неугомонный мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, никак не хотел успокаиваться.
«Меня пытают», — голосил он на весь салон.
После приземления самолета в столичном аэропорту хулигана передали полиции.
Видеозапись произошедшего опубликовал телеканал.
Позже телеканалу стало известно, что мужчина, устроивший дебош на борту самолета, является специалистом в области неотложных и критических состояний, в том числе в психиатрии и наркологии.
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