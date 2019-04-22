Угрожавший выпрыгнуть из самолета дебошир попал на видео

Пассажир лайнера, совершавшего рейс из Бангкока в Москву, устроил пьяный дебош на борту.

По данным РЕН ТВ, он угрожал членам экипажа и даже попытался покинуть самолет через аварийный люк.

Силами экипажа и пассажиров его удалось связать. Но неугомонный мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, никак не хотел успокаиваться.

«Меня пытают», — голосил он на весь салон.

После приземления самолета в столичном аэропорту хулигана передали полиции.

Видеозапись произошедшего опубликовал телеканал.

Позже телеканалу стало известно, что мужчина, устроивший дебош на борту самолета, является специалистом в области неотложных и критических состояний, в том числе в психиатрии и наркологии.