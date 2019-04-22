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Охранник московского кладбища остался жив благодаря телефону

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© visualhunt.com

На Кузьминском кладбище в Москве двое мигрантов устроили драку с 54-летним охранником, когда тот обходил территорию.

Дело в том, что охранник узнал в нападавших злоумышленников, ворующих памятники и оградки.

Мигранты потребовали от сторожа не мешать им заниматься делом и пустили в ход арматуру, сообщает kp.ru.

В результате один из нападавших пырнул охранника в грудь, рассказал изданию источник в правоохранительных органах. Мужчину спас от неминуемой смерти мобильный телефон, находившийся как раз в том месте, куда пришелся удар.

Охраннику удалось отбиться от мигрантов и вызвать полицию.

Теперь кладбищенским ворам грозит статья УК РФ «Покушение на убийство».

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