Охранник московского кладбища остался жив благодаря телефону
- 22 апреля 2019, 19:12
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На Кузьминском кладбище в Москве двое мигрантов устроили драку с 54-летним охранником, когда тот обходил территорию.
Дело в том, что охранник узнал в нападавших злоумышленников, ворующих памятники и оградки.
Мигранты потребовали от сторожа не мешать им заниматься делом и пустили в ход арматуру, сообщает kp.ru.
В результате один из нападавших пырнул охранника в грудь, рассказал изданию источник в правоохранительных органах. Мужчину спас от неминуемой смерти мобильный телефон, находившийся как раз в том месте, куда пришелся удар.
Охраннику удалось отбиться от мигрантов и вызвать полицию.
Теперь кладбищенским ворам грозит статья УК РФ «Покушение на убийство».
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