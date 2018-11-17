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Кассиры кинотеатров получили право требовать паспорт у посетителей

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

Совет Федерации одобрил закон о защите детей от запрещенной информации, который позволяет кассирам кинотеатров и библиотекарям требовать паспорта у посетителей.

Согласно принятому закону, организаторам зрелищных мероприятий предписывается не допускать несовершеннолетних в места, где будет демонстрироваться информационная продукция, запрещенная для распространения среди детей.

Таким образом, при малейшем сомнении относительно возраста посетителя кассир или контролер в кинотеатре сможет потребовать документ, удостоверяющий личность и позволяющий установить возраст.

Закон также коснулся трейлеров фильмов, которые демонстрируются в кинотеатрах перед сеансом. Отныне трейлер не должен содержать информацию, не предназначенную для детей, сообщается на сайте Совфеда.

Кроме того, в документе предложено установить запрет на продажу, прокат, аренду и выдачу из фондов общедоступных библиотек продукции с информацией, не предназначенной для лиц младше 18 лет.

Ранее Росмолодежи разрешили блокировать сайты, склоняющие детей к преступлениям.

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