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Женщина притворилась беременной с целью кражи в торговом центре в Калуге

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© pexels.com

Одна из покупательниц магазина, расположенного на ул. Суворова в Калуге, пыталась украсть предметы женского гардероба, имитируя при этом беременность.

В магазине женщина выбрала демисезонное пальто и сумочку общей стоимостью 5 тыс. рублей и в раздевалке спрятала эти вещи себе под одежду, тем самым притворившись беременной.

Затем она направилась к выходу, минуя кассу, где была остановлена благодаря внимательности продавца. Администратору пришлось вызвать полицию, поскольку гражданка отказывалась вернуть похищенное.

Полицейские задержали подозреваемую, которой оказалась 31-летняя жительница города Тулы, которая ранее уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе и за кражи.

Она созналась, что прибыла в Калугу с целью хищения чужого имущества, так как в настоящее время является безработной и не имеет материальной возможности делать покупки.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу», предусматривающей до двух лет лишения свободы, сообщается на сайте УМВД по Калужской области. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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