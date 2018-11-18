Москвичи смогут заранее узнать о графике отключения горячей воды

Отключать горячую воду в столице начнут с 13 мая, сообщается на сайте Московской объединенной энергетической компании.

Завершатся профилактические работы на сетях горячего водоснабжения в конце августа.

Чтобы узнать конкретные даты и сроки отключения горячей воды в своих домах, жильцам достаточно указать адрес проживания на портале, где для этих целей создан специальный информационный сервис.

Максимальная продолжительность работ по-прежнему составляет 10 дней. Однако в зависимости от масштабов, они могут занимать в среднем от одного до девяти дней.

При этом в нескольких тысячах зданий в Москве отключение горячей воды не производится.

Как известно, в летний период идет подготовка домов к зиме. Проводятся диагностика, ремонт, перекладка тепловых сетей, а также замена и реконструкция оборудования тепловых станций, котельных и центральных тепловых пунктов, говорится в сообщении.