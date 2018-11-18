В Египте открыли гробницы с уникальными фресками

Команда египетских археологов во время плановых раскопок обнаружили в некрополе Ахмим в провинции Сохаг и в Саккаре две гробницы, которые отлично сохранились до наших дней. Удивительно, что за столько времени в них даже не потускнели фрески.

Очень часто даже качественно выполненные работы со временем утрачивают свой цвет и структуру из-за частиц песка, которые понемногу «полируют» здания в пустыне.

До наших дней дошло не так много образцов древнего искусства, поэтому специалисты изучают каждую найденную древнеегипетскую работу, чтобы лучше понять культуру египтян.

Недавно ученым посчастливилось взглянуть на фрески возрастом более 2000 лет, которые дошли до нас в прекрасном состоянии. Одна из фресок находится в гробнице в некрополе Ахмим в провинции Сохаг.

Археологи пояснили, что обнаружить фрески помогли черные копатели, случайно пойманные полицией.

По предварительным данным, возраст гробницы — более 2000 лет и она относится эпохе Птолемеев. Согласно надписям внутри, усыпальница принадлежала высокопоставленному чиновнику по имени Туту и его жене.

В гробнице сохранилось две комнаты, где стены полностью покрыты яркими фресками, изображающими как земную, так и загробную жизнь чиновника. Там можно увидеть подношения Туту и его семье.

В комнатах также находились два известняковых саркофага и одна хорошо сохранившаяся мумия.

Интересно, что кроме человеческих останков мы также нашли более 50 мумифицированных животных — собак, кошек, землероек, орлов, соколов и даже ибиса, — прокомментировали археологи.

Вторую гробницу археологи обнаружили в Саккаре, и она старше гробницы Туту на 2000 лет. Считается, что ее возвели еще при фараоне Джедкаре Исэси.

Согласно описанию археологов, вход в гробницу выполнен в форме туннеля, подобно входу в камеры пирамид. Особого внимания заслуживают фрески: на них фараон специально выделен яркими цветами, как обычно древние египтяне выделяли только божеств.

Археологи пришли к заключению, что Хуви состоял в весьма тесной связи с Исэси, и в будущем изучение гробницы может пролить немало света на 40-летнее правление таинственного фараона.

