Туристка притворяется мёртвой на фоне достопримечательностей шутки ради

Большинство людей фотографируется возле достопримечательностей, сияя улыбкой в камеру, а художница Стефани Ли Роуз заявила свой протест против гламурных селфи и стала сниматься по всему миру в условно мёртвой позе. Девушка назвала свой аккаунт в Instagram STEFDIES, что переводится как «Стеф умирает» и утверждает, что прекрасные мировые пейзажи не должны становиться просто задним фоном для вашего лица.

В современной культуре селфи-Кардашьян-ютуб-фотошоп-мем-дерьмошоу мы забыли, что значит по-настоящему фотографировать и ценить фотографию. Мы живём в мире, где все помешались на виртуальной реальности. Снимки в соцсетях нереальны, они редактируются фильтрами, цвета усиливаются, всё искусственное. Весь мир — постановка, а мы в нём актёры — так объясняет своё творчество Стефани.

1. Нотр-Дам-де-Пари, Париж, Франция

Свои снимки Стефани называет «антиселфи» и для их создания девушка ложится лицом прямо на асфальт, на пол в магазине, в туалете и падает ничком в воду. Эпатажные перформансы Стефани всегда привлекают внимание прохожих — и как шокируют людей, так и забавляют. Особенно зрителей поражает бескомпромиссный контакт лица героини с поверхностями, по которым ежедневно ходят тысячи туристов.



Я люблю это! Но я просто не могу перестать думать о том, насколько грязна каждая поверхность, на которую ты кладёшь своё лицо. И я даже не гермофоб …

Это потрясающе. Немного жутко … но весело!

На фоне однотипных картинок и бесчисленных дебильных селфи, это выглядит неординарно и с большой дозой чёрного юмора :-) Больше таких фото, пожалуйста!

Да уж! Отличная идея и воплощение!

Это так весело. Умные и оригинальные фотографии.

2. Амальфитанское побережье, полуостров Сорренто, Италия

Правда есть и критики такого творчества:

«Как стать известным в 3 шага» или около того. Мне это не нравится Я хочу посмотреть на мои старые фотографии, испытать ностальгию и увидеть свое красивое молодое лицо. Я не хотел бы видеть, как глупо я лежал на грязных полах, пытаясь прославиться смертью

Но Стефани не отчаивается и называет своё творчество настоящим фотоискусством. А её подписчики следят за обновлением соцсетей и расширением географии эпатажной путешественницы.



3. Brexit, Лондон, Великобритания

4. Река Саут-Платт, Денвер, штат Колорадо, США

5. Смотровая площадка Брунате, Италия

6. Собор Монополи, Италия

7. Мост Золотые Ворота, Сан-Франциско, США

8. Пончиковая «Dum Dum Doughnuts», Лондон, Великобритания

9. Остров Сардиния, Италия

10. Приёмная Санта-Клауса, Северный полюс

11. Рынок «Боро-маркет», Лондон, Великобритания

12. Улицы города Лиль, Франция

13. Cueva Grande, Канарские острова, Испания

14. Стефани после парапланеризма, Восточный Сассекс, Англия

15. Фонтан, Корсика, Франция

16. Эйфелева башня, Париж, Франция

17. Стефани и Большая кошка, город Арль, Франция

18. Лас-Вегас, США

18. Стефани после марафона, река Сена, Париж, Франция

19. Пляж Миртос, остров Кефалония, Ионическое море, Греция

Ранее «Ридус» рассказывал о других противницах гламурных селфи, которые корчат страшные рожи на фотографиях и выкладывают их в группу таких же девиц без комплексов. Посмотреть на это очень смешно.

А вот один остроумный путешественник придумал, как с помощью селфи сообщать своей маме, что он в порядке. Теперь все его фото быстро становятся вирусными, а на его аккаунт в Инстаграм подписаны тысячи человек!

А ещё мы публиковали 13 самых рискованных и опасных для жизни селфи, авторы которых вероятно живут под девизом «слабоумие и отвага».