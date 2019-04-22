Туристка притворяется мёртвой на фоне достопримечательностей шутки ради
- 22 апреля 2019, 18:06
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Большинство людей фотографируется возле достопримечательностей, сияя улыбкой в камеру, а художница Стефани Ли Роуз заявила свой протест против гламурных селфи и стала сниматься по всему миру в условно мёртвой позе. Девушка назвала свой аккаунт в Instagram STEFDIES, что переводится как «Стеф умирает» и утверждает, что прекрасные мировые пейзажи не должны становиться просто задним фоном для вашего лица.
В современной культуре селфи-Кардашьян-ютуб-фотошоп-мем-дерьмошоу мы забыли, что значит по-настоящему фотографировать и ценить фотографию. Мы живём в мире, где все помешались на виртуальной реальности. Снимки в соцсетях нереальны, они редактируются фильтрами, цвета усиливаются, всё искусственное. Весь мир — постановка, а мы в нём актёры — так объясняет своё творчество Стефани.
1. Нотр-Дам-де-Пари, Париж, Франция
Свои снимки Стефани называет «антиселфи» и для их создания девушка ложится лицом прямо на асфальт, на пол в магазине, в туалете и падает ничком в воду. Эпатажные перформансы Стефани всегда привлекают внимание прохожих — и как шокируют людей, так и забавляют. Особенно зрителей поражает бескомпромиссный контакт лица героини с поверхностями, по которым ежедневно ходят тысячи туристов.
Я люблю это! Но я просто не могу перестать думать о том, насколько грязна каждая поверхность, на которую ты кладёшь своё лицо. И я даже не гермофоб …
Это потрясающе. Немного жутко … но весело!
На фоне однотипных картинок и бесчисленных дебильных селфи, это выглядит неординарно и с большой дозой чёрного юмора :-) Больше таких фото, пожалуйста!
Да уж! Отличная идея и воплощение!
Это так весело. Умные и оригинальные фотографии.
2. Амальфитанское побережье, полуостров Сорренто, Италия
Правда есть и критики такого творчества:
«Как стать известным в 3 шага» или около того. Мне это не нравится Я хочу посмотреть на мои старые фотографии, испытать ностальгию и увидеть свое красивое молодое лицо. Я не хотел бы видеть, как глупо я лежал на грязных полах, пытаясь прославиться смертью
Но Стефани не отчаивается и называет своё творчество настоящим фотоискусством. А её подписчики следят за обновлением соцсетей и расширением географии эпатажной путешественницы.
3. Brexit, Лондон, Великобритания
4. Река Саут-Платт, Денвер, штат Колорадо, США
5. Смотровая площадка Брунате, Италия
6. Собор Монополи, Италия
7. Мост Золотые Ворота, Сан-Франциско, США
8. Пончиковая «Dum Dum Doughnuts», Лондон, Великобритания
9. Остров Сардиния, Италия
10. Приёмная Санта-Клауса, Северный полюс
11. Рынок «Боро-маркет», Лондон, Великобритания
12. Улицы города Лиль, Франция
13. Cueva Grande, Канарские острова, Испания
14. Стефани после парапланеризма, Восточный Сассекс, Англия
15. Фонтан, Корсика, Франция
16. Эйфелева башня, Париж, Франция
17. Стефани и Большая кошка, город Арль, Франция
18. Лас-Вегас, США
18. Стефани после марафона, река Сена, Париж, Франция
19. Пляж Миртос, остров Кефалония, Ионическое море, Греция
Ранее «Ридус» рассказывал о других противницах гламурных селфи, которые корчат страшные рожи на фотографиях и выкладывают их в группу таких же девиц без комплексов. Посмотреть на это очень смешно.
А вот один остроумный путешественник придумал, как с помощью селфи сообщать своей маме, что он в порядке. Теперь все его фото быстро становятся вирусными, а на его аккаунт в Инстаграм подписаны тысячи человек!
А ещё мы публиковали 13 самых рискованных и опасных для жизни селфи, авторы которых вероятно живут под девизом «слабоумие и отвага».
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