найти ×
   
  • USD -0.17
    63.79
  • EUR -0.20
    71.72
СохранитьСохранено0
×

10921

Тест: Понимаете ли вы кошек?

Small dd3dc5f883
  • 22 апреля 2019, 13:40
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Человечество всё силится научиться переводить с кошачьего языка на людской, чтобы понять, что всё-таки на уме у этих прекрасных, наглых и загадочных животных, считающих себя властителями вселенной. А вот вы знаете, что ваш котик хочет вам сказать, когда трётся о ноги или пристально смотрит в глаза, а когда прижимает уши, шипит или машет хвостом? Пройдите наш тест, чтобы определить, хорошо ли вы понимаете кошек!

Сколько баллов набрали? Хвастайтесь в комментариях!

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
392708503читать позжечитаю позже
Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
9029062читать позжечитаю позже

главное

|статья

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль

«Передо мной простирается будущее, и я не могу его дождаться». Из последних интервью Мэрилин Монро, июль 1962 г.

65023666читать позжечитаю позже
|статья

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта23 апреля 2016

Осада Руби-Ридж — это история о том, как государственная машина решила уничтожить одну отдельно взятую семью и проиграла.

30614922читать позжечитаю позже