Тест: Понимаете ли вы кошек?

Человечество всё силится научиться переводить с кошачьего языка на людской, чтобы понять, что всё-таки на уме у этих прекрасных, наглых и загадочных животных, считающих себя властителями вселенной. А вот вы знаете, что ваш котик хочет вам сказать, когда трётся о ноги или пристально смотрит в глаза, а когда прижимает уши, шипит или машет хвостом? Пройдите наш тест, чтобы определить, хорошо ли вы понимаете кошек!

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