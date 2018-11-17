Новый марсоход для миссии «Марс-2020» почти готов к запуску
- 22 апреля 2019, 13:12
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Специалисты Лаборатории реактивного движения NASA рассказали, что новый марсоход для миссии «Марс-2020» проходит одну из финальных фаз проверок и тестирования.
Если все пойдет по плану, он отправится на Красную планету уже в июле 2020 года. Руководители миссии заявляют, что работа над новым ровером будет вестись вплоть до старта.
Сейчас специалисты полностью собрали и провели испытания совместимости специальной капсулы, в которой марсоход полетит к Марсу. Одно из самых сложных в таких миссиях — посадка на планету, которая обычно занимает несколько секунд.
Важно все правильно рассчитать, так как от правильной посадки ровера зависит судьба миссии. Сейчас мы тестируем аппарат с полным набором бортового оборудования, чтобы максимально приблизить условия к реальности, — пояснили в агентстве.
Пока что испытания проводятся на точной копии настоящего марсохода. С помощью этой модели ученые проверяют, правильно ли сходятся между собой все детали.
В ходе последней серии проверок инженеры установили поверх ровера-двойника верхнюю и нижнюю часть спускаемого модуля. Уточняется, что нижняя часть будет защищать настоящий марсоход при его входе в атмосферу Марса.
Также во время теста был установлен специальный носовой конус, предназначенный для защиты блока парашютной системы ровера при входе аппарата в атмосферу планеты.
Добавив новые объекты, ученые поместили тестовый ровер в специальную зону испытаний на воздействие окружающей среды. Там в разных экстремальных условиях аппарат совершит несколько попыток посадки и взлета.
Если все пройдет успешно, то новый марсоход на неделю поместят в термовакуумную камеру, в которой будут симулироваться условия космической среды. Напомним, что до Марса аппарату предстоит лететь семь месяцев.
Подготовка этой миссии не останавливается ни на минуту. До тех пор, пока ракета „Атлас“ не оторвется от поверхности стартовой площадки на мысе Канаверал и не отправит наш ровер к Марсу в июле 2020 года, мы постоянно будем что-то собирать, проверять и модифицировать, — заключили ученые.
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