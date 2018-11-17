Новый марсоход для миссии «Марс-2020» почти готов к запуску

Специалисты Лаборатории реактивного движения NASA рассказали, что новый марсоход для миссии «Марс-2020» проходит одну из финальных фаз проверок и тестирования.

Если все пойдет по плану, он отправится на Красную планету уже в июле 2020 года. Руководители миссии заявляют, что работа над новым ровером будет вестись вплоть до старта.

Сейчас специалисты полностью собрали и провели испытания совместимости специальной капсулы, в которой марсоход полетит к Марсу. Одно из самых сложных в таких миссиях — посадка на планету, которая обычно занимает несколько секунд.

Важно все правильно рассчитать, так как от правильной посадки ровера зависит судьба миссии. Сейчас мы тестируем аппарат с полным набором бортового оборудования, чтобы максимально приблизить условия к реальности, — пояснили в агентстве.

Пока что испытания проводятся на точной копии настоящего марсохода. С помощью этой модели ученые проверяют, правильно ли сходятся между собой все детали.

В ходе последней серии проверок инженеры установили поверх ровера-двойника верхнюю и нижнюю часть спускаемого модуля. Уточняется, что нижняя часть будет защищать настоящий марсоход при его входе в атмосферу Марса.

Также во время теста был установлен специальный носовой конус, предназначенный для защиты блока парашютной системы ровера при входе аппарата в атмосферу планеты.

Добавив новые объекты, ученые поместили тестовый ровер в специальную зону испытаний на воздействие окружающей среды. Там в разных экстремальных условиях аппарат совершит несколько попыток посадки и взлета.

Если все пройдет успешно, то новый марсоход на неделю поместят в термовакуумную камеру, в которой будут симулироваться условия космической среды. Напомним, что до Марса аппарату предстоит лететь семь месяцев.