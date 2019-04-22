Собянин назвал Москву «муравейником»

Мэр Москвы Сергей Собянин признал, что в столице строят «муравейники», а при этом у властей нет стратегии по развитию городского транспорта.

Выступая на международном саммите лидеров в сфере развития городского транспорта, который прошел в Москве, Собянин назвал основным локомотивом развития цивилизации большие города и мегаполисы, которые обеспечивают треть валового продукта мира.

«Не за горами времена, когда они будут обеспечивать половину всего прироста мировой экономики», — цитирует градоначальника REGNUM.

По его словам, именно тут сосредоточены интеллект, образование и наиболее профессиональные кадры.

Собянин подчеркнул, что эти города не будут развиваться, если не станут мобильными. «И здесь собрались люди, которые решают главную проблему этих муравейников со средоточием десятков миллионов человек», — приводит издание его слова.