найти ×
   
  • USD -0.11
    63.96
  • EUR -0.32
    71.92
СохранитьСохранено0
×

-101880

В штабе Зеленского придумали термин для обозначения ополченцев Донбасса

Small f1a6d446e0

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил о необходимости на законодательном уровне закрепить терминологию в отношении ополченцев, воюющих на Донбассе на стороне ДНР и ЛНР

«Я все-таки считаю, что это боевики, которые воюют за так называемые ЛНР и ДНР», — приводит «Интерфакс-Украина» его слова, сказанные на брифинге в штабе Зеленского.

Во время дебатов, проходивших 19 апреля на киевском стадионе «Олимпийский», Зеленский спросил у Порошенко: «Можно ли купить ваши конфеты в Москве? Правда, ли что они есть в пайках повстанцев ЛДНР?».

Тот факт, что Зеленский назвал ополченцев «повстанцами», а не «террористами» или «сепаратистами», как принято в нынешней украинской повестке, вызвало возмущение у части аудитории.

Комментируя слова Зеленского, Разумков отметил: «Мы не занимаемся цензурированием ни журналистов, ни наших сограждан и того, как они пишут вопросы к кандидатам в президенты. Как было написано, так и было озвучено».

Разумков также напомнил, что на сайте действующего главы государства формулировка «повстанцы» встречается по меньшей мере в трех случаях.

До этого Разумков прокомментировал составление протокола об административном нарушении в отношении Зеленского, показавшего на камеру заполненный им бюллетень.

По состоянию на 12:00 за Зеленского по всей Украине отдали голоса 71,8% избирателей, а за Порошенко — лишь 28,2%.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
392707902читать позжечитаю позже
Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
9028704читать позжечитаю позже

главное

|статья

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта

Осада Руби-Ридж — это история о том, как государственная машина решила уничтожить одну отдельно взятую семью и проиграла.

30614823читать позжечитаю позже

Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы03 августа 2018

Презентована интерактивная карта столицы «Гигарама».

10032549читать позжечитаю позже