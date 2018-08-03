В штабе Зеленского придумали термин для обозначения ополченцев Донбасса

Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил о необходимости на законодательном уровне закрепить терминологию в отношении ополченцев, воюющих на Донбассе на стороне ДНР и ЛНР

«Я все-таки считаю, что это боевики, которые воюют за так называемые ЛНР и ДНР», — приводит «Интерфакс-Украина» его слова, сказанные на брифинге в штабе Зеленского.

Во время дебатов, проходивших 19 апреля на киевском стадионе «Олимпийский», Зеленский спросил у Порошенко: «Можно ли купить ваши конфеты в Москве? Правда, ли что они есть в пайках повстанцев ЛДНР?».

Тот факт, что Зеленский назвал ополченцев «повстанцами», а не «террористами» или «сепаратистами», как принято в нынешней украинской повестке, вызвало возмущение у части аудитории.

Комментируя слова Зеленского, Разумков отметил: «Мы не занимаемся цензурированием ни журналистов, ни наших сограждан и того, как они пишут вопросы к кандидатам в президенты. Как было написано, так и было озвучено».

Разумков также напомнил, что на сайте действующего главы государства формулировка «повстанцы» встречается по меньшей мере в трех случаях.

До этого Разумков прокомментировал составление протокола об административном нарушении в отношении Зеленского, показавшего на камеру заполненный им бюллетень.

По состоянию на 12:00 за Зеленского по всей Украине отдали голоса 71,8% избирателей, а за Порошенко — лишь 28,2%.