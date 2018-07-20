В Крыму обвинили Бекмамбетова в желании заработать на трагедии в Керчи

Создатель «Ночного дозора» и нескольких голливудских боевиков кинорежиссер Тимур Бекмамбетов решил снять картину о стрельбе в Керченском колледже, произошедшей в октябре прошлого года.

Министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский считает, что это похоже на попытку коммерческого хайпа на трагедии и спланированную пиар-акцию.

«Я задаюсь простым вопросом — а для чего на сегодняшний момент это делать? С какой целью? Если цель — это хайпануть на очень тяжелой и трагической теме, то не вызовет ли это аналогичных преступлений на территории нашей страны?», — заявил чиновник в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, для жителей полуострова «это болезненная и тонкая тема».

Министр предложил не забывать о чувствах тех людей, что выжили во время стрельбы, им может быть неприятно смотреть такую картину.

Полонский считает, что фильм о событиях в Керчи не нужен, отмечает телеканал «360».

Напомним, 17 октября прошлого года студент устроил взрыв в Керченском политехническом колледже, а затем начал расстреливать студентов и преподавателей и покончил с собой. Погиб 21 человек, более 50 пострадали. СК возбудил дело по статье «Убийство двух и более человек, совершенное общеопасным способом».

