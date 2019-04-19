Исследование выявило нехватку на планете 23 миллионов женщин

Начиная с 1970-х годов в мире постоянно не хватает 23,1 млн женщин, к таким выводам пришли авторы международного исследования.

Они утверждают, что нехватка женщин особо остро ощущается в Китае, Индии, Вьетнаме, Тунисе, Албании и Черногории.

Исследователи изучили различия в количестве рождений мужчин и женщин во всем мире и сравнили их со средним естественным эталонным соотношением. В результате они выяснили, что в 12 странах большое количество женщин, которые должны были родиться, так и не появились на свет.

Наиболее ярко это выражено в Индии и Китае, где в период с 1970 по 2017 год недоставало 11,9 млн и 10,6 млн девочек соответственно. «С учетом того, что на эти две страны приходится 38% мирового населения и одна треть рождений, они являются основными виновниками демографического дисбаланса в планетарном масштабе», — пишет Le Figaro.

По мнению ученых, главными причинами гендерного дефицита являются социальные факторы и развитие технологий по определению пола будущего ребенка, которые стали все более доступными в 1970-х годах.

В результате в тех странах, где больше ценятся представители мужского пола, широкое распространение получили селективные аборты.