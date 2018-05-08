Знаменитый художник заставил искать цыплёнка на пасхальной картинке

Знаменитый венгерский художник Гергели Дудаш (Gergely Dudás), известный в интернете под именем Dudolf, регулярно рисует яркие иллюстрации-загадки, посвящённые различным праздникам. В позапрошлый Новый год вирусной стала его картинка с одной пандой среди снеговиков. На прошлую Пасху он предложил пользователям найти яйцо на полянке с маками. А на День святого Валентина — сердечко среди улиток. В Сети искали также рыбку среди кораллов, котика среди совушек и многое другое.

В преддверие этой Пасхи художник порадовал всех новой головоломкой — на яркой картинке с кроликами, разноцветными маками и пасхальными яйцами, автор предложил подписчикам найти цыплёнка. Новая загадка собрала уже больше двух тысяч лайков и тысячу репостов. Ваша очередь. Поехали!

«Кролики готовятся к Пасхе! Сможете ли вы найти маленького цыплёнка?».

Ранее «Ридус» рассказывал, как художник заставлял подписчиков искать кролика среди котов, призрака среди скелетов, медведя среди оленей Санта-Клауса, чёрно-белый футбольный мяч среди чёрно-белых панд, а также рыбку среди морских обитателей и много других объектов, спрятанных на ярких картинках. Потренируйте зрение, попробуйте найти всех!

А чтобы сделать свой результат более успешным, взгляните на эту оптическую иллюзию, которая, по словам учёных, улучшает зрение без всяких очков и операций.