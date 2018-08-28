Жителя Крыма приговорили к 6 годам за экстремистские посты в соцсети

Житель Крыма признан виновным в публикации в соцсети «Вконтакте» призывов к террористической деятельности.

Суд приговорил его к шести годам лишения свободы.

«Сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновным активиста из Крыма Евгения Каракашева в публичном оправдании терроризма и призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета», — сообщил «Интерфаксу» адвокат международной правозащитной группы «Агора» Алексей Ладин.

Он уточнил, что поводом для уголовного преследования послужили опубликованный видеофайл, текст и комментарий в чате.

Следствие пришло к выводу, что в тексте содержатся «лингвистические и психологические признаки побуждения к совершению насильственных, разрушительных действий». Их расценили как призывы к терроризму, пояснил Ладин.

По словам адвоката, сам обвиняемый связал возбуждение уголовного дела в отношении него и последующий арест с «его деятельностью по недопущению застройки курортной зоны у Евпатории в окрестностях соленого озера».

Как отмечает агентство, уголовное дело было возбуждено 31 января 2018 года, а 1 февраля Каракашев был задержан в день проведения общественных слушаний по вопросу застройки.

Ранее сообщалось, что жительнице Хакасии грозит до 5 лет тюрьмы за пост в соцсети «ВКонтакте».