Жителя Крыма приговорили к 6 годам за экстремистские посты в соцсети
- 19 апреля 2019, 19:04
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Житель Крыма признан виновным в публикации в соцсети «Вконтакте» призывов к террористической деятельности.
Суд приговорил его к шести годам лишения свободы.
«Сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновным активиста из Крыма Евгения Каракашева в публичном оправдании терроризма и призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета», — сообщил «Интерфаксу» адвокат международной правозащитной группы «Агора» Алексей Ладин.
Он уточнил, что поводом для уголовного преследования послужили опубликованный видеофайл, текст и комментарий в чате.
Следствие пришло к выводу, что в тексте содержатся «лингвистические и психологические признаки побуждения к совершению насильственных, разрушительных действий». Их расценили как призывы к терроризму, пояснил Ладин.
По словам адвоката, сам обвиняемый связал возбуждение уголовного дела в отношении него и последующий арест с «его деятельностью по недопущению застройки курортной зоны у Евпатории в окрестностях соленого озера».
Как отмечает агентство, уголовное дело было возбуждено 31 января 2018 года, а 1 февраля Каракашев был задержан в день проведения общественных слушаний по вопросу застройки.
Ранее сообщалось, что жительнице Хакасии грозит до 5 лет тюрьмы за пост в соцсети «ВКонтакте».
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