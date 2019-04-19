Тест: На кого из животных-киногероев вы похожи характером?

Образы животных из кинофильмов и мультфильмов, очевидно, списаны с людей: спокойный, мудрый Каа из «Маугли», неугомонный, неумолкающий Осёл из «Шрека», весёлый, верный пёс Марли из «Марли и я», Кот Бегемот из «Мастера и Маргариты». В ком-то можно узнать соседа, в ком-то — одноклассницу, а в ком-то — самого себя. Пройдите наш тест, чтобы определить, на какое животное из кинематографа вы очень похожи характером.

Какой вы зверь? Напишите в комментариях, нам очень интересно! А тестом поделитесь с друзьями и коллегами, пусть тоже узнают, что они за животное.