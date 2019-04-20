Boston Dynamics объявили о готовности продавать своих роботов

Компания Boston Dynamics назвала дату старта продаж своих робопсов SpotMini. Предполагается, что продажи начнутся в июле-августе 2019 года, и в первую партию войдет 100 устройств.

Для тех, кто еще не в курсе, Boston Dynamics занимается разработкой роботов, которые используют для передвижения две ноги, четыре ноги и колеса. Все роботы компании созданы для помощи человеку в работе.

Машины Boston Dynamics умеют переносить грузы, доставлять посылки, выполнять акробатические номера и быстро ориентироваться в незнакомом пространстве.

Перед объявлением о старте продаж инженеры компании опубликовали новое видео с четвероногими роботами.

На этот раз армия из желтых SpotMini в упряжке тянула за собой грузовик. За рулем голубого грузовика сидел водитель, который корректировал движение машины. Роботы, как собаки в упряжке, синхронно бежали вперед, волоча за собой тяжелый грузовик.

Напомним, что роботы были созданы на базе старых SpotMini, которых разработчики представили в июне 2016 года. Тогда роботов прозвали «жирафами» из-за длинной шеи-манипулятора, с помощью которой они могли выполнять разные действия, например приносить хозяину вещи. Сейчас большинство роботов Boston Dynamics выпускаются без шеи.

До этого роботы нигде не продавались, но уже скоро Boston Dynamics запустит коммерческое производство.

Сейчас нам осталось лишь доработать модель. Например, изменить конструкцию обшивки и укрепить защитный корпус, и мы готовы к продажам, — прокомментировали в компании.

Информации о том, сколько будут стоить роботы, пока нет.