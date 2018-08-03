Ученые рассказали, как беременность влияет на карьерные перспективы женщин

Американские ученые из Университета Флориды обнаружили существенное различие в отношении работодателей к сотрудникам, недавно ставшим родителями, в зависимости от их пола.

Так, по данным проведенного исследования, молодым мамам зачастую приходится сталкиваться со снижением расположения начальства после того, как тому становится известно о предстоящем декрете, сообщает портал EurekAlert.

Мы выяснили, что беременных женщин значительно реже поощряют за их старания. Изменения отношения работодателя к сотруднице в положении происходят сразу после того, как становится известно, что женщина ожидает ребенка, — рассказала помощник профессора колледжа при университете Саманта Паустиан-Ундердаль (Samantha Paustian-Underdahl).

По ее словам, вышедшие из фавора у начальства женщины быстро теряют мотивацию, испытывают дефицит заинтересованности в результатах своего труда, и, зачастую, в скором времени теряют работу.

«Тем временем, в случае с молодыми отцами наблюдается принципиально иная картина. Молодой человек, обзаведшийся ребенком, представляется его руководству „добытчиком“ и кормильцем семьи, — интерпретирует результаты исследования Паустиан-Ундердаль. — Поэтому, все чаще таких работников публично хвалят и стимулируют в материальном отношении».

С того момента, как руководству становится известно о грядущем пополнении в семье сотрудника, мы наблюдаем отчетливый рост карьерных поощрений в случае с мужчинами, и их снижение — с женщинами, — резюмировала специалист.

При этом, по ее словам, подобное неблагоприятное отношение руководства влияет не только на перспективы женщины в конкретном месте работы, но и зачастую вынуждает вовсе отказываться от карьеры, переключаясь на уход за домом и детьми.

Напомним, ранее австралийские ученые научились вычислять склонность мужчины к изменам по определенным чертам лица.