Две кошки-путешественницы покоряют мир, и вы им позавидуете

Всем известно, что коты любят есть, спать и шуршать пакетами. Но оказывается, некоторые из них ещё и заядлые путешественники. Знакомьтесь, это Дайкити (Daikichi) и Фуку-Тян (Fuku-Chan) — две спасённые из приютов кошки, которым чертовски повезло с хозяином. Японец Дайсукэ Нагасава (Daisuke Nagasawa) вот уже 8 лет путешествует по своей стране вместе с питомцами. И на их счету уже 47 префектур и более 1000 посещённых мест.

Приключения кошек начались в 2011 году, когда Нагасава из-за работы стал часто отсутствовать дома и его питомица Фуку-Тян начала проявлять агрессию. Тогда японец решил взять котов с собой и с тех пор ни разу не пожалел об этом. Чтобы сделать дорогу для котов комфортной, Нагасава приобрёл специальный рюкзак и переоборудовал коляску. Теперь пушистые странницы наслаждаются прекрасными пейзажами со всеми удобствами, а подписчики следят за их приключениями в Instagram, который так и называется the.traveling.cats — «путешествующие коты».

Ранее «Ридус» рассказывал о гигантском рыжем коте породы мейн-кун, который отправился в кругосветное путешествие вместе со своей хозяйкой из Твери.

Также соцсети очаровала бенгальская кошка-путешественница, которая сплавляется по рекам, ходит по горным тропам, плавает на каноэ, нежится на цветочном лугу и охотно позирует на фоне потрясающих природных пейзажей.

А кот и собака, странствующие вместе, стали настоящими любимцами интернет-пользователей, вдохновив тысячи людей на следование за своей мечтой и новые открытия.