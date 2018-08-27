Мозг свиньи удалось оживить через 4 часа после смерти

Специалисты из Йельского университета смогли реанимировать мозг свиньи спустя четыре часа после того, как она скончалась. Это редкий случай, когда органы удалось спасти через длительное время после смерти животного.

Ученые пояснили, что сейчас реанимация прекращается через несколько минут после остановки сердца, так как за это время погибают нейроны. Если тело находилось в холоде, то у медиков есть больше времени на реанимацию, но обычно смерть наступает при стандартных температурах.

В новом эксперименте ученые смогли «оживить» мозг свиньи, и после реанимации он ничем не отличался от обычного мозга.

Для своего эксперимента ученые взяли останки свиней, полученные на мясобойне. Всего специалисты позаимствовали 300 голов для экспериментов.

Оказалось, что большая часть свиных голов была непригодна: они не проявляли никакой электрической активности, что считается однозначным признаком отсутствия сознания и гибелью.

Мы решили изучить нейроны по отдельности, и обнаружили слабую деятельность — это можно сравнить с „серой зоной“ между жизнью и смертью. Тридцать два наиболее активных мозга были помещены в аппарат BrainEx — систему, имитирующую работу организма, — пояснили авторы исследования.

Этот аппарат прокачивает синтетический заменитель крови, помогая доставлять клеткам кислород, глюкозу и другие необходимые вещества для их активности.

Руководители эксперимента рассказали, что от момента смерти животного до подключения к BrainEx прошло четыре часа, а еще через шесть часов клетки некоторых выбранных голов «ожили»: их активность ничем не отличалась от нормальной.

Клетки могли самостоятельно потреблять кислород, выделяя углекислый газ, — то есть процесс метаболизма запустился снова, как и у живого организма.

«Ожившие» мозги исследовали под микроскопом и выяснили, что нейроны высших отделов, гиппокампа и передней коры полушарий, выглядят абсолютно здоровыми.

Но говорить о полном возвращении сознания еще рано, так как полноценной, скоординированной активности мозг еще не проявил.