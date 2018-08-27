Двое детей прикинулись одним высоким человеком и рассмешили интернет

Никогда нельзя сказать наверняка, какая новость станет популярной в интернете: кажется, люди ставят лайки довольно произвольно и практически невозможно стать мемом специально, это всегда происходит случайно. Так, на днях в соцсетях стала вирусной публикация о двух детях, один из которых взобрался на плечи другому, чтобы изобразить одного высокого человека. Снимки выложила пользовательница Twitter и подписала, что это фотографии авторства сестры, которые приводят её в абсолютный восторг. За короткое время пост собрал 470 тысяч лайков, 100 тысяч ретвитов и почти тысячу комментариев.

В комментариях пользователи от души смеются над весёлыми детскими забавами и ностальгируют по старым комедиям, в которых частенько появлялся очень высокий человек в плаще, прячущем ещё одного героя.

Я улыбаюсь до ушей :))

Эти дети, наверное, самые счастливые в мире!

О, я видел этот трюк во всех моих любимых телешоу и фильмах — Little Rascals, Bojack Horseman, Calvin и Hobbes!

Какой милый пост))

Чистая радость на детском лице.

Также в Сети вспомнили подобные истории, ставшие вирусными, и поделились похожими фотографиями и кадрам сцен из кино и мультфильмов.



Ранее «Ридус» рассказывал, как два дерзких друга попытались попасть на премьеру фильма Marvel «Чёрная Пантера» по одному билету. Для этого один из них влез на плечи, а сверху они надели длинный плащ, притворившись одним очень высоким джентльменом (смотрите на фото выше). Кассир чуть не умерла от смеха.

Что же касается, проделок детей. Однажды мы писали, как девочка раскрасила лицо маме, только вместо специальных маркеров для кожи, дочка взяла стойкий ярко-красный тинт. Он не отмывался несколько дней, и смотреть на это больно и смешно одновременно.



А недавно мы публиковали историю одной семьи, в которой маленький мальчик нашёл машинку для стрижки волос и побрил младших брата и сестру. Без слёз на это не взглянешь, а самообладанию мамы можно только позавидовать.