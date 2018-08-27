Назван опасный режим питания для людей с больным сердцем

Группа ученых из Бразилии провела исследование, в ходе которого выяснилось, какой режим питания наиболее безопасен для организма.

В своей работе специалисты исследовали группу пациентов с особенно серьезной формой инфаркта миокарда — с подъемом сегмента ST (STEMI). Всего ученые проанализировали режимы питания 113 людей, средний возраст которых составил 60 лет.

Отмечается, что 60% пациентов оказались мужчинами со сложной формой инфаркта миокарда. Во время исследования пациентов спрашивали о режиме питания. Если человек ничего не ел до обеда, то ему засчитывали пропуск завтрака.

Вода, чай и кофе не считались едой, отметили специалисты. Обеденное время, как правило, никто не пропускал. Также ученые учитывали время последнего приема пищи — ужина.

Если между едой и сном проходило менее двух часов, то ужин считался поздним. Если пациент пропускал завтрак и поздно ужинал более трех раз в неделю, то это считалось привычкой.

Наши наблюдения показали, что пропуск завтрака наблюдался у 58%, поздний ужин — у 51%, а обе привычки — у 41% пациентов, — уточнили авторы исследования.

Оказалось, что у людей с двумя нездоровыми привычками питания вероятность смерти, повторного инфаркта или стенокардии (боли в груди) в четыре-пять раз выше в течение 30 дней после выписки из больницы, выяснили ученые.

Также авторы исследования дали рекомендации по питанию людям, не страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ученые рекомендуют питаться три раза в день с возможным перекусом между обедом и ужином.

В качестве перекуса можно использовать любые фрукты или овощи. Ужин рекомендуется сделать максимально легким. Например, съесть рыбу и на гарнир овощи, советуют ученые. Перерывы между приемами пищи можно подбирать самостоятельно.