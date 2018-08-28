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Генетики расшифровали ДНК средневековых крестоносцев

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© wikimedia.org

Ученые из британского Института Сангера в Хинкстоне впервые расшифровали ДНК средневековых крестоносцев, говорится в статье, опубликованной в American Journal of Human Genetics.

Генетики получили такую возможность, когда несколько лет назад археологи в Ливане около стен средневекового города Сидон обнаружили останки более двадцати мужчин.

Ученые пришли к выводу, что нашли кости европейских крестоносцев, погибших при осаде города в начале XIII века, так как поблизости были обнаружены монета итальянской чеканки и несколько металлических пряжек то же происхождения.

«Мы получили уникальную возможность раскрыть происхождение простых крестоносцев», — рассказал генетик Марк Хабер.

Ученые выяснили, что за Святую Землю сражались не только европейцы, но и их дети от смешанных браков, а также местные жители.

Если останки троих действительно принадлежали выходцам из Европы, то четверо их соратников были местными жителями, а еще двое сочетали в себе элементы как европейской, так и ближневосточной ДНК.

В результате крестовых походов 1096—1272 годов в Палестине возникло четыре «государства крестоносцев» — Иерусалимское королевство, Антиохийское княжество, Эдесское графство и графство Триполи. Они просуществовали до конца XIII века, когда турки-мамлюки захватили последнюю христианскую крепость в городе Акко.

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