СМИ: жена Слуцкого получила беспроцентный кредит для покупки Bentley

Жена депутата Госдумы Леонида Слуцкого Лидия Лыскова получила кредит в размере 25 миллионов рублей для покупки Bentley, сообщается в расследовании ФБК.

Стоимость автомобиля составила 28,2 миллиона рублей, уточняет URA.ru. По информации издании, 3,2 миллиона Лыскова внесла сама, а 25 миллионов получила в долг от Мардахая Юшваева — совладельца компании «Аккорд Спецстрой».

При этом супруга Слуцкого является пенсионеркой, ее пенсия составляет 18 тысяч рублей в месяц. Авторы расследования предположили, что Лыскова получила кредит из-за того, что ее муж может быть внебрачным сыном Владимира Ресина — советника мэра Москвы Сергея Собянина.

