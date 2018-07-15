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СМИ: жена Слуцкого получила беспроцентный кредит для покупки Bentley

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© pixabay.com

Жена депутата Госдумы Леонида Слуцкого Лидия Лыскова получила кредит в размере 25 миллионов рублей для покупки Bentley, сообщается в расследовании ФБК.

Стоимость автомобиля составила 28,2 миллиона рублей, уточняет URA.ru. По информации издании, 3,2 миллиона Лыскова внесла сама, а 25 миллионов получила в долг от Мардахая Юшваева — совладельца компании «Аккорд Спецстрой».

При этом супруга Слуцкого является пенсионеркой, ее пенсия составляет 18 тысяч рублей в месяц. Авторы расследования предположили, что Лыскова получила кредит из-за того, что ее муж может быть внебрачным сыном Владимира Ресина — советника мэра Москвы Сергея Собянина.

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Комментарии (1)

  • Small 4b79a851aa
    Грибы с Альфа Центавра 35600+ / 7-ая экспедицыя.сегодня, 20:19

    1. Джыдай джыдаю деньгу под проценты ссужать не вправе. Это преступление. Только гоев с помощью ссудного процента (ростовщичестива) обувать можно. Джыдаев неельзя.
    2. Ссуда в новости беспроцентная.
    3. Вывод (в данном силлогизме): все участники этого кубла, что в новости, являются джыдаями.
    .
    Поспорим?
    .
    Грибы.

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