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Генпрокурор США заявил об отсутствии сговора Трампа с Россией

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© justice.gov

Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил в четверг, 19 апреля, что расследование, проведенное специальным прокурором Робертом Мюллером, не выявило доказательств того, что президент Дональд Трамп препятствовал расследованию того, вступил ли он или его команда в сговор с Россией во время президентских выборов 2016 года, сообщает Reuters.

«Заместитель генерального прокурора и я пришли к выводу, что доказательств, представленных специальным прокурором, недостаточно для того, чтобы установить, что президент совершил преступление, препятствующее правосудию», — заявил Барр во время пресс-конференции.

Генпрокурор США отметил, что, по словам Мюллера, «ни один американец» не вступал в сговор с Россией во время предвыборной кампании.

Кроме того, Барр поблагодарил Мюллера за то, что тот смог «раскрыть природу попыток России вмешаться в наш выборный процесс».

Как сообщал «Ридус», несколько дней назад президент США Дональд Трамп обвинил членов команды спецпрокурора Роберта Мюллера в том, что они незаконно предоставляют прессе информацию.

В марте спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование дела о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года, и передал материалы Минюсту.

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