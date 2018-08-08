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Полиция задержала наркоторговца, прятавшего кокаин в могилах

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Кампо Верано © wikimedia.org

В Риме полиция задержала мужчину, использовавшего в качестве тайника для наркотиков могилы на монументальном историческом кладбище Кампо Верано, сообщается на сайте итальянского новостного телеканала Rai News 24.

Правоохранители выяснили, что задержанный является мастером по мрамору, работавшим на кладбище.

Находчивый мужчина использовал для хранения наркотиков кладбищенские капеллы и склепы.

Стражи изъяли на территории некрополя 110 тысяч аккуратно расфасованных доз кокаина, готовых к продаже. Кроме того, в одном из склепов они нашли картонную коробку с пистолетом. В отношении мужчины начато следствие.

Кладбище Кампо Верано было основано в начале XIX века около древней католической базилики Сан-Лоренцо-фуори-ле-Мура (VI век).

На кладбище традиционно хоронят известных людей из мира культуры и искусства, а также церковных иерархов.

На Кампо Верано, в частности, покоятся актер и режиссер Витторио Де Сика (1901—1974), режиссер Роберто Росселлини (1906—1977), писатель Джанни Родари (1920—1980), актер и режиссер Эдуардо Де Филиппо (1900—1984), писатель Альберто Моравиа (1907—1990), актер Марчелло Мастроянни (1924—1996).

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