Как изменилась погода в России за последние 50 лет

Группа российских климатологов провела масштабное исследование, в ходе которого изучила динамику осадков в России за последние 50 лет. Всего специалисты проанализировали 326 российских метеостанций за период с 1966 по 2016 год.

Нашей главной задачей было выяснить не просто количество дождей, а соотношение их типов для каждого региона, — пояснили исследователи.

Авторы работы разделили дожди на три категории: моросящие, обложные и бурные. Все они по-разному влияют на состояние экосистем, погоду и стихийные бедствия, что отражается во многих отраслях.

Например, длительные (обложные) дожди по-другому пропитывают почву, чем ливневые, и это важно при планировании сельскохозяйственных работ. Учащение и усиление ливней несет за собой паводки и чрезвычайные ситуации.

В исследовании учитывались показатели пяти разных регионов: север и юг европейской части России, юг и север Сибири (включая Чукотку), а также Дальний Восток. Оказалось, что за последние 50 лет количество осадков в каждом регионе существенно увеличилось. Изменился также их тип.

В начале 70-х на юге Дальнего Востока и ливни, и обложные дожди приносили примерно одинаковое количество осадков, а в 2016 году количество осадков увеличилось почти в два раза. Пятьдесят лет назад там выпадало 250—300 мм обложных дождей и 200 мм ливней, а сейчас — по 150—200 мм и 300—350 мм соответственно.

В остальных выбранных регионах ситуация была такая же. Помимо количества выросла и интенсивность осадков. В южных регионах доля мощных гроз повышается на 10% каждые десять лет.

А в среднем в России частота и интенсивность проливных дождей росла приблизительно на 1—2% каждое десятилетие.

Все это, безусловно, связано с глобальным потеплением. Одним из последствий являются „экстремальные погодные явления“ — аномально высокая или низкая температура, а также нетипичная для данного времени погода, — пояснили авторы работы.

Но в северных широтах, что особенно актуально для России, повышение температуры приводит к повышенной влажности и вертикальной неустойчивости воздуха, а это, в свою очередь, становится причиной роста числа осадков.

Помимо климатических причин на глобальные изменения климата также влияют загрязнение атмосферы, повышение температуры воды в Черном море и другие факторы, которые создают новый тип круговорота воды в атмосфере.