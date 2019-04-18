Бобр перекрыл автотрассу, перетаскивая длинную ветку

В американском штате Монтана заместитель шерифа возвращался домой за рулём автомобиля поздно ночью, как вдруг увидел на дороге нечто необычное: трассу пересекал бобр, который тащил за собой длинную ветку, вероятно для строительства будущих плотин. Полицейский остановился, чтобы пропустить животное, подсветил ему дорогу фарами и пошутил, что, видимо, бобр работал в ночную смену. Кадры, снятые на видеорегистратор, были опубликованы на странице офиса шерифа округа Линкольн, на ролик обратил внимание портал UPI.

Ранее «Ридус» писал, как один бобр оставил без света аж полторы тысячи россиян, а другие бобры с активной жизненной позицией сходили в магазин за продуктами.

А ещё недавно на камеру была снята редчайшая белоснежная белка-альбинос, и она просто великолепна.