Тест: Сможете ли вы продолжить логическую последовательность?

Вопросы по определению логической последовательности включены в большинство тестов на IQ, а также очень популярны во многих компаниях при приёме на работу. Для гуманитариев такие цепочки зачастую выглядят абсолютно бессмысленными, для людей же с математическим мышлением и склонностью подмечать закономерности продолжить логические ряды обычно не составляет труда. Давайте попробуем!

С вашей логикой всё в порядке или вы предпочитаете витать в облаках? Расскажите в комментариях, какой результат вы получили!