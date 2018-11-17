Тест: Сможете ли вы продолжить логическую последовательность?
- 18 апреля 2019, 12:05
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Вопросы по определению логической последовательности включены в большинство тестов на IQ, а также очень популярны во многих компаниях при приёме на работу. Для гуманитариев такие цепочки зачастую выглядят абсолютно бессмысленными, для людей же с математическим мышлением и склонностью подмечать закономерности продолжить логические ряды обычно не составляет труда. Давайте попробуем!
С вашей логикой всё в порядке или вы предпочитаете витать в облаках? Расскажите в комментариях, какой результат вы получили!
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