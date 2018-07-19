В Домодедово ликвидировали подпольную нарколабораторию

Подмосковные полицейские пресекли деятельность нарколаборатории, расположившейся в мансарде одного из частных домов деревни Семивраги в городском округе Домодедово.

Подпольная фабрика по производству наркотических веществ была организована арендатором жилого помещения — жителем ближнего зарубежья, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заявление начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.

При осмотре дома оперативники обнаружили около 3,5 килограмма амфетамина, а также целый склад «ингредиентов», используемых для производства психотропных веществ.

В ходе проведения обыска помещений полицейскими обнаружено и изъято: 90 бутылок серной кислоты, около 140 канистр и 64 бутылки с прекурсорами, упаковочный материал для фасовки изготовленного наркотика, два вакуумных упаковщика, электронные весы, респираторные маски, а также около 80 пакетов с веществом светлого цвета, — отмечается в сообщении МВД.

В отношении организатора лаборатории возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».