найти ×
   
  • USD
    63.95
  • EUR
    72.36
СохранитьСохранено0
×

001278

В Домодедово ликвидировали подпольную нарколабораторию

Small 25de0a1fdb

© youtube.com

Подмосковные полицейские пресекли деятельность нарколаборатории, расположившейся в мансарде одного из частных домов деревни Семивраги в городском округе Домодедово.

Подпольная фабрика по производству наркотических веществ была организована арендатором жилого помещения — жителем ближнего зарубежья, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заявление начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.

При осмотре дома оперативники обнаружили около 3,5 килограмма амфетамина, а также целый склад «ингредиентов», используемых для производства психотропных веществ.

В ходе проведения обыска помещений полицейскими обнаружено и изъято: 90 бутылок серной кислоты, около 140 канистр и 64 бутылки с прекурсорами, упаковочный материал для фасовки изготовленного наркотика, два вакуумных упаковщика, электронные весы, респираторные маски, а также около 80 пакетов с веществом светлого цвета, — отмечается в сообщении МВД.

В отношении организатора лаборатории возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
382707209читать позжечитаю позже
Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
6290701читать позжечитаю позже

главное


Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

19350919читать позжечитаю позже
|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе19 июля 2018

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

202442читать позжечитаю позже