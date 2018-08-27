Яровая признана самым полезным депутатом Госдумы

Ирина Яровая названа самым полезным депутатом Госдумы — так считают директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов и политолог и политтехнолог Дмитрий Гусев, которые представили результаты глобального исследования коэффициента полезности депутатов Государственной думы.

«Первое место в рейтинге заняла Ирина Яровая („Единая Россия“), второе — Анатолий Аксаков („Справедливая Россия“), тройку лидеров замкнул Антон Гетта („Единая Россия“). Последнее, 441-е место занял депутат от КПРФ Михаил Берулава, получивший мандат в апреле, после смерти Жореса Алферова», — пишет газета «Известия».

Коэффициент полезности депутатов высчитывался, исходя из результатов народного голосования на портале Deputat.club, индекса медийности (то есть данных о количестве упоминаний депутата в СМИ), активности депутата в Госдуме (по числу законопроектов и выступлений на пленарных заседаниях), а также на основании экспертной оценки.



Подобный рейтинг составляется уже в шестой раз, более подробно с его результатами можно ознакомится на специальном сайте.

Общественности Ирина Яровая более всего известна как соавтор законопроектов антитеррористической направленности (так называемого «пакета Яровой»), благодаря которым правоохранительные органы получили дополнительные полномочия, в том числе по части контроля за средствами связи, включая телефонию и интернет. Кроме того, Яровая активно работает в направлении школьного образования, оборота оружия среди населения и по многим другим вопросам.

