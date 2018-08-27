Ролик о достижениях «Роскосмоса» оказался похож на видео от NASA

В официальном YouTube-канале госкорпорации «Роскосмос» опубликован видеоролик о достижениях советской и современной российской космонавтики, а также планах по освоению Солнечной системы. Он оказался похож на появившийся в ноябре 2018 года ролик американского космического ведомства NASA.

Подозрительную схожесть двух видеороликов заметили пользователи соцсетей, в результате развернулась дискуссия. Одни блогеры возмутились явными параллелями, начиная с названия видеороликов («We Are NASA» и «Мы — российский космос»), и заканчивая общей режиссурой и закадровым текстом. Другие назвали подход к производству такого рода контента типичным и выразили сомнение, что версию от NASA в данном случае можно считать неповторимым оригиналом, а «Роскосмоса» — жалким подражанием.

Отдельное замечание вызвала слабая статистика просмотров ролика от Роскосмоса — в день премьеры его посмотрело менее 6 тысяч человек, тогда как у ролика от NASA более двух миллионов просмотров.

Скорее всего, видеоролик «Роскосмоса» стал для общественности лишь предлогом для того, чтобы в очередной раз упрекнуть чиновников в плачевном состоянии дел в космической отрасли. Последний громкий скандал оказался связан даже не с техническими проблемами, которых было немало в последний год, а с одним из менеджеров «Роскосмоса», назвавшим московские хрущевки «скотобазой».

Под напором негодующей общественности менеджер был показательно уволен, однако СМИ заинтересовались зарплатами, условиями труда и быта работников российской ракетно-космической промышленности. Оказалось, что уровень жизни более 200 тысяч сотрудников различных предприятий, разбросанных по всей стране, и в самом деле навевает на печальные мысли о «скотобазе».

«У отечественной ракетно-космической промышленности, которая некогда была советским предметом гордости и „символом веры“ и бальзамом на душу для не слишком хорошо и комфортно живущего советского народа, сегодня наблюдаются проблемы, о которых не говорит только ленивый: космическая группировка деградирует, рынок запусков отдали конкурентам, новых технологий, решений или проектов нет, инициатива и престиж утеряны, в мире Россию никто не рассматривает как крупную космическую державу будущего», — пишет СНЕГ.TV.