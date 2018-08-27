Владелец «Уралкалия» собрался купить для своего сына команду «Формулы-1»
- 17 апреля 2019, 22:20
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Основной бенефициар «Уралкалия» Дмитрий Мазепин объявил о своем намерении приобрести команду «Формулы-1» Williams, сообщает Motorsport.com.
В прошедшие выходные во время проведения Гран-при Китая были получены первые подтверждения относительно переговоров между российским миллиардером и Williams.
Как отмечает издание, эта новость не вызывает удивление, учитывая неблагополучное финансовое положение британской команды, переживающей далеко не самый лучший момент в своей истории.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, что 20-летний Никита Мазепин является профессиональным автогонщиком. Он выступает за команду «Формулы-2» Force India.
В августе 2018 года его отец пытался купить эту команду, но сделка не состоялась.
По информации «Новых Известий», Дмитрий Мазепин занимает 63-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов России. Forbes оценивает его состояние в 1,3 млрд долларов.
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