Владелец «Уралкалия» собрался купить для своего сына команду «Формулы-1»

Основной бенефициар «Уралкалия» Дмитрий Мазепин объявил о своем намерении приобрести команду «Формулы-1» Williams, сообщает Motorsport.com.

В прошедшие выходные во время проведения Гран-при Китая были получены первые подтверждения относительно переговоров между российским миллиардером и Williams.

Как отмечает издание, эта новость не вызывает удивление, учитывая неблагополучное финансовое положение британской команды, переживающей далеко не самый лучший момент в своей истории.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, что 20-летний Никита Мазепин является профессиональным автогонщиком. Он выступает за команду «Формулы-2» Force India.

В августе 2018 года его отец пытался купить эту команду, но сделка не состоялась.

По информации «Новых Известий», Дмитрий Мазепин занимает 63-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов России. Forbes оценивает его состояние в 1,3 млрд долларов.