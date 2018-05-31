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В Краснодаре таксист-атеист потребовал снять обувь ребенку с ДЦП

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В Краснодаре 40-летняя Татьяна вызвала такси, чтобы отвезти своего маленького сына Богдана с диагнозом ДЦП на прием к врачу.

Увидев ребенка-инвалида, водитель потребовал снять с него обувь, чтобы он не запачкал салон.

Когда же мать мальчика начала фиксировать претензии таксиста на видео, он грубо прогнал ее с сыном из машины.

«Я выкладываю это видео в интернет, чтобы водители такси так себя не вели, — написала женщина в соцсетях. — Где защита прав инвалидов? Где защита прав потребителей?».

По словам Татьяны, она предупреждала диспетчера такси о поездке с ребенком. Если уж на то пошло, именно пассажирку должно было возмутить, например, отсутствие детского кресла в салоне, отмечает kp.ru.

«Бог все видит», — предупредила таксиста женщина. «А я атеист», — невозмутимо парировал таксист, захлопнул за Богданом дверь и уехал.

Ранее сообщалось, что отдел социальной защиты по Невскому району Санкт-Петербурга выделил матери-одиночке с ребенком, страдающим ДЦП, государственную специальную помощь в размере 26 рублей в квартал, или восемь с небольшим рублей за месяц.

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